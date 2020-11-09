Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 10 месяцев упала на 13,3%

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухучета (РСБУ) по итогам января - октября 2020 года снизилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 13,3%, до 641,1 млрд рублей, следует из сообщения кредитной организации.

Также в октябре банк выплатил дивиденды за 2019 год в размере 422 млрд рублей.

В октябре банк заработал чистую прибыль в размере 81,6 млрд рублей, рентабельность капитала за месяц составила 20,5%, рентабельность активов - 3,0% по сравнению с октябрем прошлого года.

Розничный портфель банка вырос на 2,4%. В октябре был выдан рекордный объем розничных кредитов (478 млрд рублей) Средства граждан на 1 ноября составили 14,8 трлн рублей, увеличившись с начала года на 8,6%, средства юридических лиц выросли на 19,6%, до 7,96 трлн рублей.

Активы банка в октябре увеличились на 0,8%, до 32,5 трлн рублей за счет роста кредитов и вложений в ценные бумаги.

Розничный портфель за месяц вырос на 194 млрд рублей или на 2,4% и к 1 ноября превысил 8,2 трлн рублей. Драйвером роста оказались жилищные кредиты, портфель которых вырос в октябре на 3,5%.

"В октябре продолжился активный рост кредитного портфеля во всех сегментах. В ипотечном кредитовании мы установили новый рекорд - выдано более 280 млрд рублей, что составляет почти 20% всех выдач с начала года", - приводит пресс-служба слова финансового директора банка Александры Бурико.

Корпоративным клиентам в октябре выдано 1,1 трлн рублей, с начала года - 10,6 трлн рублей, что на 15% больше, чем год назад.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле по итогам октября изменилась с 3,25% до 3,24%.

Объем средств клиентов

Средства клиентов за октябрь остались на уровне 22,8 трлн рублей. Объем средств граждан сократились на 0,5%, средства юридических лиц выросли на 0,4%.

Расходы банка на резервы по ссудам и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в октябре составили 27,8 млрд рублей. За 10 месяцев текущего года расходы на кредитный риск составили 527,8 млрд рублей против 99,5 млрд рублей годом ранее, что связано с макроэкономическим шоком, вызванным пандемией, поясняют в банке. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности по итогам месяца сохранилось на уровне 2,2.