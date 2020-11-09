Якушев назвал приоритетами работы на новом посту борьбу с COVID-19 и улучшение экономики

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев своими главными задачами на новом посту назвал борьбу с коронавирусом и улучшение социально-экономического положения регионов. Об этом он сообщил в заявлении, распространенном его пресс-службой в понедельник.

В понедельник президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Якушева от должности главы Минстроя России и подписал указ о назначении полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

"Главные задачи, которые на сегодняшний день стоят передо мной как перед полномочным представителем это, конечно, работа, связанная с ковидом. Потому что ситуация в регионах непростая. Это вопросы, связанные с социально-экономическим положением в субъектах РФ, так как доходы субъектов РФ достаточно серьезно просели, и тут нам вместе с губернаторами необходимо выработать четкие и понятные решения, как мы будем выходить совместными усилиями из этой ситуации", - сказал Якушев.

Якушев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за высокое доверие, которое ему оказано в связи с назначением на новую должность. По его словам, Уральский Федеральный округ ему знаком, он достаточно неплохо разбирается в проблематике, которая там есть. Он подчеркнул, что это один из регионов с развитой промышленностью, нефтедобычей и энергетикой. "Работа предстоит достаточно серьезная, большая, но интересная", - сказал Якушев.

Два года реформ

Якушев, назначенный на пост министра строительства и ЖКХ в мае 2018 года, сменил тогда на этом посту Михаила Меня, возглавлявшего ведомство с момента его основания в 2013 году. До прихода в Минстрой РФ Якушев проработал на посту губернатора Тюменской области 13 лет.

Якушев возглавил министерство в переломный момент - готовилась одна из самых масштабных реформ стройотрасли России. Еще до начала реформы высказывались опасения о волне банкротств, однако переход прошел мягко и поэтапно, и спустя год в Минстрое РФ отмечали: реформа состоялась, доверие к покупке квартир в новостройках растет. На этом посту Якушев сосредоточился на разработке стратегий развития стройотрасли и сферы ЖКХ, проработке нормативной базы и сокращении административных барьеров, кардинальном изменении подхода к ценообразованию, а также внедрению в строительство практики применения технологий информационного моделирования (BIM-технологии).

Под руководством Якушева министерство занялось модернизацией жилищно-коммунального хозяйства, запустило с 1 сентября 2020 года во всех регионах России единую систему мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ. Система мониторинга аккумулирует оперативные данные о происшествиях по всей стране и предусматривает информационный обмен с системами МЧС, Минэнерго России. Кроме того, под руководством Якушева были запущены проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры в пяти пилотных городах, этот опыт планируется тиражировать по всей стране.