Дефицит препарата "Винкристин" в России ликвидируют в ближайшие дни

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Дефицит препарата для лечения лейкоза и других онкологических заболеваний "Винкристин" на рынке РФ будет ликвидирован в ближайшие дни, 9 ноября состоится отгрузка 51 тыс. упаковок дистрибьюторам, сообщил журналистам в понедельник помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"В рамках исполнения поручения правительства сегодня будет произведена отгрузка 51 тысячи упаковок препарата для лечения онкогематологических заболеваний "Винкристин" производства российской компании "Верофарм". Таким образом, будет ликвидирован дефицит препарата на рынке. В дальнейшем производство препарата будут вестись двумя отечественными производителями опережающими темпами, гарантируя удовлетворение потребности лечебных учреждений", - сказал он.

Благотворительный фонд Константина Хабенского вместе с другими профильными организациями направил открытое письмо на имя президента Владимира Путина с просьбой принять меры в связи с нехваткой лекарственных препаратов для пациентов с онкозаболеваниями. Минздрав отметил, что держит ситуацию на контроле. В настоящее время собирается информация о текущей потребности регионов в лекарствах.

В Минздраве сообщали, что в РФ возобновляется производства препарата "Винкристин". Кроме того, по данным министерства, на рынке также имеются противоопухолевые препараты "Метотрексат" и "Цитарабин".