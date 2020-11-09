Мишустин утвердил правила возмещения части затрат на инвестиции в теплицы в ДФО

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Государство будет компенсировать инвесторам 20% стоимости вложений в развитие тепличного производства овощей на Дальнем Востоке. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Будем возмещать часть затрат инвесторам в размере 20% фактической стоимости объекта", - сказал Мишустин. По его словам, постановлением правительства утверждены правила предоставления и распределения соответствующих межбюджетных трансфертов.

Как отметил Мишустин, в целом производство овощей в теплицах в стране стабильно растет, в этом году урожай по этому направлению ожидается в объеме свыше 1,2 млн тонн. Однако в дальневосточных регионах уровень производства в теплицах вдвое ниже, чем в среднем по России, поэтому эта сфера нуждается в господдержке, сказал премьер.

Мишустин выразил надежду, что принятые меры позволят поддержать инвестиционную активность в тепличном овощеводстве, "а люди на Дальнем Востоке смогут по доступным ценам покупать местные свежие продукты круглый год".

Господдержка

Введение механизма государственной поддержки строительства и модернизации тепличных комплексов в ДФО сформирует конкуренцию между производителями овощей при образовании цены.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что государство будет компенсировать инвесторам 20% стоимости вложений в развитие тепличного производства овощей на Дальнем Востоке. По его словам, постановлением правительства утверждены правила предоставления и распределения соответствующих межбюджетных трансфертов.

"Государственная поддержка в виде возмещения 20% понесенных затрат позволит увеличить количество площадей вводимых тепличных комплексов, а также сформирует конкуренцию между производителями овощей при ценообразовании отпускаемой на рынок продукции. По данным министерства, на сегодняшний день существуют проекты по созданию и модернизации тепличных комплексов в Дальневосточном федеральном округе, которые смогут воспользоваться господдержкой и запустить тепличные хозяйства", - говорится в сообщении.

Как сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, такая поддержка нужна практически всем регионам ДФО, так как cамообеспеченность овощной продукцией в макрорегионе ниже среднероссийского показателя в 2,4 раза. "Для Дальнего Востока развитие тепличного хозяйства крайне важно, поскольку 10 из 11 субъектов ДФО отнесены к территориям, неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции. Плюс в регионе высокая зависимость от импорта овощей. Поэтому возобновление господдержки для строительства и модернизации тепличных комплексов Дальнего Востока - необходимый и очень верный шаг", - привели в пресс-службе слова Козлова.

Как пояснили в Минвостокразвития, проект документа, который позволит реализовать механизм возмещения части затрат на строительство и модернизацию тепличных комплексов в ДФО, был разработан министерством совместно с Минсельхозом и Минфином. Отмечается, что необходимость государственной поддержки тепличных хозяйств на Дальнем Востоке была озвучена председателю правительства РФ Михаилу Мишустину во время его рабочего визита на Чукотку в августе 2020 года, в связи с чем премьер-министр дал соответствующее поручение во время посещения теплицы в городе Анадырь.