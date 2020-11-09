В Северной Осетии более 80 предпринимателей получили льготные займы

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 ноября. /ТАСС/. Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий Северной Осетии выдал малым и средним предприятиям более 120 млн рублей льготных кредитов в 2020 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минэкономразвития республики.

"В 2020 году сумма выданных средств превысила 120 млн рублей, поддержку получили более 80 представителей бизнеса. Фонд предлагает несколько кредитных продуктов в зависимости от направления деятельности и запросов предпринимателей", - говорится в сообщении.

Для предприятий сельского хозяйства и производственной сферы максимальный размер займа равен 5 млн рублей при ставке 3,75% годовых на срок до трех лет. В случае необходимости предоставляется отсрочка основного долга до 12 месяцев. Предприниматели, занятые оказанием услуг, могут претендовать на заем до 3 млн рублей, ставка составляет 4,25%, срок - три года. Для торгового сектора ставка та же, но максимальная сумма ограничена 2 млн рублей, а срок - двумя годами.

"Зарплатный" продукт выдается на год под 0% на выплату заработной платы сотрудникам. Сумма - до 500 тыс. рублей, отсрочка основного долга - 6 месяцев. "Оборотный" предусматривает до 1,5 млн рублей на срок до двух лет и предназначен для тех, кто хотел бы выйти на прежний уровень работы и нуждается в пополнении оборотных средств. Ставка - 2% годовых, отсрочка - полгода.

"Комбинированный" состоит из двух частей. Сначала сроком на год предоставляется беспроцентный заем до 500 тыс. рублей на выплату заработной платы с отсрочкой платежа до 6 месяцев. При этом обязательным является создание двух постоянно действующих рабочих мест. В случае соблюдения данного требования представитель бизнеса вправе перейти ко второму этапу - получению на льготных условиях до 1 млн рублей под 2% годовых сроком на два года на пополнение оборотных и основных средств без дополнительной заявки. Воспользоваться этим предложением могут не только предприятия пострадавших отраслей, но и все остальные.

В целом, объем выданных займов предпринимателям, занятым в пострадавших от экономических последствий распространения коронавируса отраслях, составил более 24 млн рублей.