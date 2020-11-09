Мишустин: портфель заказов на гражданскую продукцию судостроения составит 2,3 трлн рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Производство гражданской продукции в судостроении должно в ближайшие 15 лет увеличиться в шесть раз, а портфель заказов превысит 2,3 трлн рублей благодаря стратегии развития судостроения. Такое мнение высказал в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами глава российского кабмина Михаил Мишустин.

"Производство гражданской продукции увеличится более, чем в шесть раз в ближайшие 15 лет, а ориентировочная стоимость портфеля заказов превысит 2 трлн 300 млрд рублей", - сказал он.

Премьер заявил, что намерен обсудить со своими заместителями тему развития судостроения в целом. По его словам, эта отрасль имеет особое значение для страны, так как затрагивает интересы многих смежных сегментов экономики, металлургии, инжиниринга, приборостроения, машиностроения и торговли, как внутренней, так и внешней.

"У нас есть Стратегия развития судостроительной промышленности на ближайшие 15 лет. Правительство подготовило план мероприятий по ее реализации", - сообщил Мишустин, подчеркнув, что важно сделать отрасль конкурентоспособной на основе развития научно-технического и кадрового потенциала, модернизации производства и технического перевооружения. В рамках этого плана, отметил премьер, будут подготовлены предложения по оптимизации структуры судостроения, разработан и запущен механизм льготного кредитования на пополнение оборотных средств, созданы условия для развития малого и среднего предпринимательства.

Глава кабмина обратил внимание, что планируется развивать не только строительство новых речных и морских судов, но и производство комплектующих, развитие ремонтных организаций. Все это даст возможность бизнесу сформировать более привлекательные условия для потенциальных покупателей, быстро и качественно обслуживать суда на мощностях российских предприятий. Кроме того, по словам Мишустина, предполагается развитие социальной среды и инфраструктуры, чтобы судостроители могли получить комфортное жилье, устроить своих детей в детские сады, школы, получать необходимую медицинскую и социальную поддержку. "Рассчитываем, что благодаря всем этим решениям отрасль сделает серьезный шаг вперед", - заключил премьер-министр.