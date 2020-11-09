Кабмин направит 230 млн рублей на поддержку зоопарков и цирков

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство России выделит более 230 млн рублей на поддержку зоопарков, цирков и других организаций, которые работают с животными. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что правительство продолжает поддерживать частные организации и предпринимателей, которые работают с животными. Речь идет о зоопарках, дельфинариях, океанариумах и цирках, которые лишились доходов из-за простоя на фоне пандемии.

"Направим более 230 млн рублей, чтобы помочь обеспечить уход и содержание питомцев, сохранить эти предприятия, - сказал премьер. - Средства пойдут на то, чтобы создать животным нормальные условия, включая питание и ветеринарное обслуживание".

Мишустин напомнил, что весной такие организации были включены в перечень наиболее пострадавших от пандемии. "Я давал тогда поручение Министерству культуры совместно с регионами провести мониторинг, а также проработать дополнительные меры поддержки и создания условий для бережного содержания животных", - добавил глава кабинета министров.

Он пояснил, что из-за распространения коронавируса зоопарки, цирки и другие подобные организации "посещать было невозможно", соответственно, они лишились доходов. "Сейчас они вновь оказались в непростом положении", - отметил премьер.

В сентябре генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный обратился к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с просьбой помочь циркам справиться с последствиями вынужденного простоя из-за пандемии коронавируса. Он отмечал, что частные цирки оказались в наиболее сложной ситуации. При этом государственные компании, такие как Росгосцирк, также пока не могут вернуться к работе, уточнял Запашный.