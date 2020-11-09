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"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Гонконг с 19 ноября

Продажа билетов уже открыта, сообщило генеральное консульство РФ

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 ноября. /ТАСС/. "Аэрофлот" с 19 ноября возобновляет прерванные весной из-за пандемии коронавируса полеты в Гонконг. Об этом сообщило в понедельник генеральное консульство РФ в этом специальном административном районе Китая.

"По информации авиакомпании "Аэрофлот - Российские авиалинии", с 19 ноября планируется открытие пассажирского рейса SU-218/219 по маршруту Москва - Гонконг, который будет выполняться один раз в неделю. Продажа билетов уже открыта", - объявило диппредставительство на своей странице в Facebook.

Власти Гонконга с 26 октября ужесточили требования для въезда с территории России. Пассажирам, в течение предыдущих 2 недель посетившим РФ, надо предъявить справку об отрицательном результате теста на вирус. При этом сдать тест по прибытии в аэропорт Гонконга все равно придется. Кроме того, необходимо пройти 14-дневный карантин в рекомендованной гостинице даже при наличии в Гонконге собственного жилья.

Приезжающим в Гонконг советуют иметь при себе несколько копий всех необходимых документов, чтобы при необходимости оставить один экземпляр представителю авиакомпании. При умышленном введении в заблуждение относительно инфицирования предусмотрено наказание в виде штрафа и лишения свободы.

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