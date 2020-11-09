В Самарской области реализуют инвестпроекты на сумму 8 млрд рублей

САМАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Новые инвесторы представили властям Самарской области проекты с общим объемом инвестиций 8 млрд рублей. Предполагается, что после их реализации в четырех муниципалитетах Самарской области будет создано 467 рабочих мест, сообщили в пресс-службе областного министерства экономики и инвестиционного развития.

"Регион становится более привлекательным для российских и иностранных инвесторов: у нас развиваются инвестиционные площадки и территории опережающего развития с рядом льгот и преференций, действуют все существующие в РФ специальные налоговые режимы, создано агентство по привлечению инвестиций, сопровождающее проекты на всех этапах их реализации", - цитирует пресс-служба регионального министра экономики и инвестиционного развития Дмитрия Богданова.

Самым крупным проектом по объему инвестиций и рабочим местам станет строительство жилого комплекса в Кинеле. На возведение застройки площадью около 147 тыс. кв. м. будет направлено 6,2 млрд рублей, количество рабочих мест достигнет 300. В Ставропольском районе планируется создать станцию технического обслуживания для грузовых автомобилей. На объекте будет создано около 70 рабочих мест, в его создание инвестор направит 130 млн рублей.

Еще один проект предполагает создание в Приволжском районе зернового портового элеватора. Его мощность составит 100 тыс. тонн, размер инвестиций оценивается на более 1,9 млрд рублей. На элеваторе будут отгружать крупные зерновые культуры на прямой экспорт водным транспортом. На объекте будут работать 37 жителей района.

Все проекты поддержали члены рабочей группы по инвестиционным проектам при совете по улучшению инвестиционного климата региона. За каждым предложением закрепили куратора от профильного министерства, теперь их рассмотрят на заседании совета по улучшению инвестклимата при губернаторе Самарской области Дмитрии Азарове.