Более 200 человек приняли участие в форуме по вопросам логистики свободного порта Хайнаня

ХАЙКОУ /Китай/, 9 ноября. /ТАСС/. Свыше 200 человек из 80 компаний приняли участие в конференции по вопросам привлечения инвестиций в логистическую отрасль Хайнаньского порта свободной торговли. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ". Конференция состоялась в городе Хайкоу (административный центр провинции Хайнань, Южный Китай).

По данным газеты, участники мероприятия обсудили вопросы привлечения инвестиций в логистику международной холодовой цепи, складирования и дистрибуции, возможности развития международной логистической инфраструктуры и другие аспекты работы отрасли. На конференции также присутствовали представители местных властей, которые рассказали о преимуществах и льготных политиках порта свободной торговли, а также условиях ведения бизнеса на Хайнане.

"Как крупные международные логистические компании, так и отечественные предприятия в сфере логистики проявляют большой интерес к порту свободной торговли острова", - сказал на конференции президент Ассоциации транспорта и логистики провинции Хайнань Фэн Сюэцы, его слова приводит газета. "Представители логистической отрасли заинтересованы в том, чтобы открыть на Хайнанане штаб-квартиру или, например, представительство. Некоторые готовы зарегистрировать компанию прямо на Хайнане, инвестировать в китайскую провинцию", - указал он. Фэн Сюэцы также отметил, что ассоциация транспорта и логистики готова оказывать помощь и поддержку правительству провинции для продвижения новых проектов в сфере логистики.

Развитие логистической отрасли является одним из приоритетных направлений программы создания свободного торгового порта на Хайнане, которая была опубликована ЦК КПК и Госсоветом КНР 1 июня этого года. Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит руководство страны при развитии региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону.

Власти Китая планируют завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань в 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.