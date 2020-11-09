В Госдуму внесли законопроект о создании федеральной территории "Сириус"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о создании федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба думского комитета по госстроительству и законодательству.

"Сегодня в Государственную думу внесен проект федерального закона "О федеральной территории "Сириус" в развитие обновленных положений конституции", - говорится в сообщении.

Документ является первым законопроектом об организации власти на федеральной территории. Создание таких публично-правовых образований предусмотрено поправками в статью 67 основного закона. "Законопроектом предлагается закрепить на законодательном уровне понятие федеральной территории "Сириус" как нового вида публично-правового образования, в котором установлены особенности организации публичной власти и осуществления экономической и иной деятельности", - уточнили в пресс-службе.

Собственный бюджет

"Сириус" будет экономически самостоятельной, в том числе у нее будет свой бюджет.

"Указывается, что федеральная территория "Сириус" имеет собственный бюджет, а также собственное имущество и имущественные права (в том числе, передаваемые ей Российской Федерацией, Краснодарским краем, муниципальным образованием городской округ город-курорт Сочи), в отношении которых органы публичной власти федеральной территории "Сириус" осуществляют полномочия собственника", - говорится в сообщении.

Органы власти

"Сириус" будет иметь самостоятельные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных, региональных и муниципальных властей.

"Указывается, что федеральная территория "Сириус" имеет самостоятельные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных государственных органов и органов государственной власти субъектов РФ, а также полномочия органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Систему публичной власти "Сириуса" составят Совет (представительный орган), глава федеральной территории "Сириус" (высшее должностное лицо) и администрация (исполнительно-распорядительный орган).

Переходный период

Переходный период, касающийся организации функционирования федеральной территории "Сириус", составит пять лет.

"Предусматривается пятилетний переходный период, в течение которого будут решаться вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус", - говорится в сообщении.