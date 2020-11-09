Программой "Дальневосточная ипотека" воспользовались более 12,7 тыс. семей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Участниками программы "Дальневосточная ипотека" стали 12 774 семьи, общая сумма выданных банками средств превысила 45 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщается на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике (АРЧК).

"На Дальнем Востоке продолжается реализация программы "Дальневосточная ипотека". По данным АРЧК, в целом по ДФО (Дальневосточный федеральный округ) на сегодняшний день 13 банков-участников программы заключили 12 774 договора на получение дальневосточной ипотеки. Общая сумма выданных с момента старта программы средств составила 45,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Наибольшее число кредитных договоров по сниженной для участников программы ставке получили жители Приморья, в регионе выдано 3 613 кредитов на общую сумму 13,8 млрд рублей. В Республике Саха (Якутия) заключили 2 998 льготных договоров на сумму 11,4 млрд рублей. В Хабаровском крае выдано 1 758 кредитов на сумму 6,3 млрд рублей.

На индивидуальное жилищное строительство дальневосточники получили 545 займов, общая сумма которых составила почти 1,9 млрд рублей. Средний займ составляет 3,48 млн рублей. Построить свой дом, привлекая деньги под 2% годовых, могут молодые семьи и получатели земли по программе "Дальневосточный гектар".

О введении льготной ипотеки на первичное жилье для жителей Дальнего Востока президент России Владимир Путин заявил в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. В декабре прошлого года вышло постановление правительства РФ об условиях программы такой ипотеки для молодых семей со ставкой в 2%. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов - не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком до 18 лет. Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.

В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ, которое вносит изменения в условия действия программы "Дальневосточная ипотека". Согласно документу, в Магаданской области и Чукотском автономном округе в рамках действия программы можно купить жилье на вторичном рынке на всей территории регионов. Раньше это возможно было сделать исключительно в сельской местности.