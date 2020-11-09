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В ЕС пригрозили ввести пошлины против США по делу Boeing

При этом Евросоюз может отказаться от введения своих тарифов, если США отменят пошлины на продукцию Airbus, заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис

БРЮССЕЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Евросоюз готов к введению импортных пошлин в отношении США в связи с делом Boeing, если "избранный президент США" Джозеф Байден не предпримет меры для отмены тарифов по аналогичному делу Airbus. Об этом сообщил в понедельник первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис перед заседанием Совета ЕС по вопросам торговли в формате видеоконференции.

"У нас есть решение ВТО по делу Boeing, которое разрешает Евросоюзу ввести торговые пошлины, и мы продолжаем этот процесс", - подчеркнул он.

В то же время Домбровскис подчеркнул, что Евросоюз может отказаться от введения своих тарифов, если США отменят пошлины на продукцию Airbus, которые также были введены в соответствии с решением ВТО, однако уже по делу против европейского авиапроизводителя.

"Избранный президент Джо Байден является сторонником укрепления отношений с союзниками, - подчеркнул Домбровскис. - ЕС по-прежнему готов отказаться от введения тарифов, если администрация США отменит тарифы со своей стороны".

Торговый конфликт Вашингтона и Брюсселя вокруг Boeing и Airbus продолжается с 2004 года. Обе стороны обвиняют друг друга нарушении норм ВТО и предоставлении своим самолетостроителям неразрешенных госдотаций.

В 2019 орган разрешения споров ВТО постановил о наличии нарушений норм организации в деле Airbus, что дало легальное право на введение компенсирующих пошлин со стороны США. Однако в 2020 году аналогичное решение было принято в пользу ЕС по делу Boeing. Администрация Трампа уже в 2019 году ввела таможенные тарифы в отношении ЕС по делу Airbus на общую сумму примерно в 7,5 млрд долларов.

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