В ЕС пригрозили ввести пошлины против США по делу Boeing

БРЮССЕЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Евросоюз готов к введению импортных пошлин в отношении США в связи с делом Boeing, если "избранный президент США" Джозеф Байден не предпримет меры для отмены тарифов по аналогичному делу Airbus. Об этом сообщил в понедельник первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис перед заседанием Совета ЕС по вопросам торговли в формате видеоконференции.

"У нас есть решение ВТО по делу Boeing, которое разрешает Евросоюзу ввести торговые пошлины, и мы продолжаем этот процесс", - подчеркнул он.

В то же время Домбровскис подчеркнул, что Евросоюз может отказаться от введения своих тарифов, если США отменят пошлины на продукцию Airbus, которые также были введены в соответствии с решением ВТО, однако уже по делу против европейского авиапроизводителя.

"Избранный президент Джо Байден является сторонником укрепления отношений с союзниками, - подчеркнул Домбровскис. - ЕС по-прежнему готов отказаться от введения тарифов, если администрация США отменит тарифы со своей стороны".

Торговый конфликт Вашингтона и Брюсселя вокруг Boeing и Airbus продолжается с 2004 года. Обе стороны обвиняют друг друга нарушении норм ВТО и предоставлении своим самолетостроителям неразрешенных госдотаций.

В 2019 орган разрешения споров ВТО постановил о наличии нарушений норм организации в деле Airbus, что дало легальное право на введение компенсирующих пошлин со стороны США. Однако в 2020 году аналогичное решение было принято в пользу ЕС по делу Boeing. Администрация Трампа уже в 2019 году ввела таможенные тарифы в отношении ЕС по делу Airbus на общую сумму примерно в 7,5 млрд долларов.