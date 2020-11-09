Первая на Хайнане ремонтная база для самолетов бизнес-класса начала работу

ХАЙКОУ, 9 ноября. /ТАСС/. Первая ремонтная база для самолетов бизнес-класса на южнокитайском острове Хайнань, расположенная в непосредственной близости от международного аэропорта Мэйлань в городе Хайкоу (административный центр провинции), приступила к регулярному обслуживанию авиалайнеров. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

По данным издания, индустриальная площадка принадлежит коммерческому перевозчику Deer Jet - дочернему предприятию авиакомпании Hainan Airlines. Ожидается, что база будет постоянно взаимодействовать как с Мэйланем, так и с еще одной ведущей воздушной гаванью региона - аэропортом Феникс (курортный город Санья в южной части острова).

"В последние годы мы постоянно вели работу над созданием комплексной отраслевой цепочки, для формирования которой были задействованы лучшие глобальные ресурсы", - прокомментировала Deer Jet официальный запуск новой программы. Согласно статистике, в штате авиаперевозчика насчитывается около 200 высокопрофессиональных лицензированных инженеров, которые способны организовать широкий спектр ремонтных работ.

Местные власти собираются превратить этот объект в "крупнейшую в Азии ремонтную базу для самолетов бизнес-класса, <...> создать экологически чистую отрасль, которая будет занимать лидирующие позиции на международном рынке". Предполагается, что подобный проект окажет стимулирующее воздействие на развитие всей авиаиндустрии Хайнаньского порта свободной торговли.

Как сообщила ранее газета "Хайкоу жибао", в районе аэропорта Мэйлань за последние годы построена современная ремонтная площадка для пассажирских лайнеров. Это комплексное сооружение "будет содействовать развитию прилегающего авиационного индустриального парка и экономики нового района Цзяндун" - особой зоны развития, созданной в июне 2018 года. Расположенная там авиационная промышленная зона считается ключевым стратегическим объектом, благодаря которому правительство Хайнаня планирует дополнительно создать свыше 100 тыс. рабочих мест.