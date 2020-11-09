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Выборы президента США - 2020

Эксперт: избрание Байдена создает условия для сделки США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

Взамен ЕС может расширить закупки американского СПГ, полагает брюссельский политический советник британской консалтинговой компании Portland Europe Симонас Вилейкис

БРЮССЕЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Избрание демократа Джозефа Байдена на пост президента США открывает путь для сделки Германии и США по урегулированию конфликта вокруг "Северного потока - 2" и завершения его строительства в обмен на обязательства расширить закупки американского СПГ. Такое мнение высказал ТАСС в понедельник брюссельский политический советник британской консалтинговой компании Portland Europe Симонас Вилейкис.

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"Северный поток - 2" будет оставаться болезненным пунктом в отношениях Евросоюза и США после выборов, однако избранный президент Байден, вероятно, будет говорить с Европой в более мягкой форме, - сказал он. - В конечном итоге, я считаю, что именно от европейцев, а точнее - от Берлина будет исходить инициатива по предложению американцам сделки, которая обеспечит завершение этого проекта".

По его словам, взамен ЕС "может расширить закупки американского СПГ или снизить ряд торговых тарифов".

Теги
СШАГерманияБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
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