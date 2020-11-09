Эксперт: избрание Байдена создает условия для сделки США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

БРЮССЕЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Избрание демократа Джозефа Байдена на пост президента США открывает путь для сделки Германии и США по урегулированию конфликта вокруг "Северного потока - 2" и завершения его строительства в обмен на обязательства расширить закупки американского СПГ. Такое мнение высказал ТАСС в понедельник брюссельский политический советник британской консалтинговой компании Portland Europe Симонас Вилейкис.

"Северный поток - 2" будет оставаться болезненным пунктом в отношениях Евросоюза и США после выборов, однако избранный президент Байден, вероятно, будет говорить с Европой в более мягкой форме, - сказал он. - В конечном итоге, я считаю, что именно от европейцев, а точнее - от Берлина будет исходить инициатива по предложению американцам сделки, которая обеспечит завершение этого проекта".

По его словам, взамен ЕС "может расширить закупки американского СПГ или снизить ряд торговых тарифов".