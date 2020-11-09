Гендиректора РВК Повалко временно отстранили от должности

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным решение о временном отстранении от должности гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, находящегося под домашним арестом по одному эпизоду злоупотребления полномочиями с причинением тяжких последствий. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, решение вступило в силу.

"В Московском городском суде рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Тверского районного суда о временном отстранении от должности генерального директора ОАО "РВК" Повалко А. Б. Суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, решение районного суда - без изменения, - сказал собеседник агентства. - Решение вступило в силу".

По данным адвоката обвиняемого Георгия Антонова, МВД вменяет Повалко ущерб в размере $600 тыс. По его словам, изначально уголовное дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено по договору займа с $5 млн, в котором срок исполнения обязательств не наступил. МВД инкриминирует Повалко злоупотребление в виде инвестиций средств РВК в размере $600 тыс. в американскую компанию "Алион Энерджи Инк.". По информации защиты бизнесмена, дело относится к 2012 году, когда компания заключила договор займа с дочерней фирмой, которой перечислили $5 млн на покупку акций, после покупки были возвращены только $2 млн. Вину в инкриминируемых преступлениях Повалко не признает.

Как отметили ранее в пресс-службе РВК, в фокусе внимания следствия деятельность фонда RVC I LP, в частности, сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в портфельную компанию "Алион". По информации РВК, инвестиции проводились с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур.