Виноделы указали на неизбежный рост цен

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Популярность производства российских вин и увеличение цен на отечественный виноматериал могут спровоцировать рост цен на вина России в 2021 году. Об этом сообщил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, выступая на "Неделе ретейла-2020".

"В перспективе следующего года я должен сказать, надо готовиться к определенному росту цен на российские вина. Рост цен на вино России неизбежен", - отметил он.

Так, востребованность винограда для производства вин в России привела к тому, что "цена на виноград фактически увеличилась вдвое" в урожае этого года. "Все те производители, которые раньше производили вино из видеоматериала других стран, естественно, захотели компенсировать это выпуском российского вина. Рост цены винограда неизбежно скажется на росте цен в следующем году, когда будет закончен урожай предыдущего года и когда пойдут вина из нового урожая. И это будет даже не столько связано с ценами на виноград, сколько с тем, что, по идее, может появиться дефицит. Дефицит может появиться, прежде всего, в наших сетях", - отметил Попович. Он пояснил, что, с одной стороны, сети не умеют продавать вина малых серий, с другой стороны, небольшие производители сами не умеют работать с торговыми сетями.

Закон о виноградарстве и виноделии вступил в силу в России с 26 июня 2020 года. В частности, с этого дня российским можно будет называть только вино, произведенное из винограда, выращенного на территории страны. Также законом вводится национальная система защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения. Определен порядок государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области виноградарства и виноделия.