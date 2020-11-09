Новак заявил, что будет решать вопросы Энергостратегии в тандеме с Шульгиновым

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак будет решать вопросы Энергетической стратегии до 2035 года совместно с кандидатом на пост главы Минэнерго РФ Николаем Шульгиновым. Об этом Новак сообщил в ходе заседания комитета Государственной думы по энергетике.

"Недавно была утверждена стратегия развития энергетики на период до 2035 года, там основные тренды, основные направления обозначены. <…> Здесь я и Николай Георгиевич (Шульгинов - прим. ТАСС) в тандеме эти задачи будем реализовывать", - сказал Новак.

Россия в настоящее время имеет портфель контрактов в области атомной энергетики на сумму около $100 млрд, сообщил Новак. "Это (атомная энергетика - прим. ТАСС) - наше конкурентное преимущество в мировой энергетике, и мы поддерживаем развитие атомной отрасли в различных странах. Сейчас у нас почти на $100 млрд заключено контрактов и несколько десятков конкретных блоков, которые реализуются, либо в планах реализации", - отметил он.

Новак считает, что необходимо скорейшее принятие комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года". Ранее эту программу президент России Владимир Путин поручил разработать правительству РФ.

Уровень газификации в регионе может быть включен в показатель эффективности деятельности глав субъектов России, сообщил кандидат на пост вице-премьера РФ. "Если говорить о главах субъектов РФ, предложение в том, чтобы в показатели эффективности деятельности включить показатель, такой, как газификация в регионе. Это тоже, на наш взгляд, важная ведь, поскольку субъекты должны разрабатывать свои программы газификации и обязательно их утверждать", - пояснил Новак.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго, на пост вице-премьера. Новым министром энергетики глава кабмина выдвинул генерального директора генерирующей компании "Русгидро".