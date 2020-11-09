{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Новак заявил, что будет решать вопросы Энергостратегии в тандеме с Шульгиновым

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру главы Минэнерго на пост вице-премьера

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак будет решать вопросы Энергетической стратегии до 2035 года совместно с кандидатом на пост главы Минэнерго РФ Николаем Шульгиновым. Об этом Новак сообщил в ходе заседания комитета Государственной думы по энергетике.

"Недавно была утверждена стратегия развития энергетики на период до 2035 года, там основные тренды, основные направления обозначены. <…> Здесь я и Николай Георгиевич (Шульгинов - прим. ТАСС) в тандеме эти задачи будем реализовывать", - сказал Новак.

Россия в настоящее время имеет портфель контрактов в области атомной энергетики на сумму около $100 млрд, сообщил Новак. "Это (атомная энергетика - прим. ТАСС) - наше конкурентное преимущество в мировой энергетике, и мы поддерживаем развитие атомной отрасли в различных странах. Сейчас у нас почти на $100 млрд заключено контрактов и несколько десятков конкретных блоков, которые реализуются, либо в планах реализации", - отметил он.

Новак считает, что необходимо скорейшее принятие комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года". Ранее эту программу президент России Владимир Путин поручил разработать правительству РФ.

Уровень газификации в регионе может быть включен в показатель эффективности деятельности глав субъектов России, сообщил кандидат на пост вице-премьера РФ. "Если говорить о главах субъектов РФ, предложение в том, чтобы в показатели эффективности деятельности включить показатель, такой, как газификация в регионе. Это тоже, на наш взгляд, важная ведь, поскольку субъекты должны разрабатывать свои программы газификации и обязательно их утверждать", - пояснил Новак.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго, на пост вице-премьера. Новым министром энергетики глава кабмина выдвинул генерального директора генерирующей компании "Русгидро".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичРоссияШульгинов, Николай Григорьевич
Молния
Массовое производство вакцины от коронавируса Центра Чумакова может начаться в феврале
Читать полностью