Аэропорт Бугульмы стал 70-м транспортным объектом с биометрической системой "Визирь"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Группа компаний ЦРТ установила систему видеоидентификации "Визирь" на 70-м транспортном объекте России, она появилась в аэропорту Бугульма, расположенном в Татарстане, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании.

"Биометрическая система компьютерного зрения группы ЦРТ внедрена на 70-м объекте, которым стал аэропорт Бугульма. Система, являющаяся частью видеонаблюдения, позволяет осуществлять верификацию и идентификацию физических лиц, а также помогает находить правонарушителей и организовывать превентивные меры защиты. Кроме того, система позволяет фиксировать места повышенного скопления людей и на базе этой информации строить и выгружать отчеты", - пояснили в пресс-службе.

В основе системы компьютерного зрения ЦРТ - собственные разработки, в том числе алгоритм распознавания. В настоящее время система работает на транспортных объектах по всей стране, включая метро, транспортно-пересадочные узлы, авто- и железнодорожные вокзалы, и помогает оптимизировать транспортные потоки.

"Система ЦРТ первой в России получила сертификат транспортной безопасности №969. Масштаб и количество внедрений ЦРТ сформировали инженерный подход, который позволяет разграничивать данные открытых и закрытых сегментов системы безопасности компаний и обеспечивает соответствие системы техническим требованиям каждого объекта и надежную защиту данных", - пояснили в пресс-службе.

С 2014 года система также работает более чем на 15 стадионах и ледовых аренах РФ, в том числе - "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и "ВТБ Арене" в Москве. Она помогает создавать безопасную и комфортную среду, предотвратить появление на стадионе тех, кому доступ запрещен, а также оперативно реагировать на попытки прохода по чужим абонементам.

"В перспективе на базе Безопасного города могут создаваться Smart-сервисы: система Визирь , которая сейчас применяется для обеспечения транспортной безопасности, в перспективе может стать основой для внедрения бесконтактного по лицу прохода, например, в аэропорт, поможет совершенствовать транспортную отрасль, создать новый уровень комфорта в масштабе городов и стран", - цитирует пресс-служба слова гендиректора группы компаний ЦРТ Дмитрия Дырмовского.

Группа компаний ЦРТ входит в экосистему Сбера и уже реализовала более 5 тыс. проектов с применением искусственного интеллекта в 70 странах.