Минэнерго ждет восстановления спроса на нефть до 100 млн б/с в течение 2-3 лет

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Спрос на нефть на уровне около 100 млн баррелей в сутки может восстановиться в течение 2-3 лет. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, выступая на открытии нефтегазовой конференции ADIPEC, которая проходит в онлайн режиме.

"Возможно, это займет 2-3 года для того, чтобы вернуться к спросу на нефть в 100 млн баррелей в сутки или близко к этому уровню", - сказал он.

Говоря о влиянии пандемии на спрос на нефть замминистра отметил несколько факторов, в том числе сильное снижение воздушных перевозок. Минэнерго не видит возможности полного восстановления авиаперевозок в следующие 2 года, добавил Сорокин.

По мнению замминистра, еще рано говорить о восстановлении спроса на нефть. При этом он добавил, что участники сделки ОПЕК+ ответственно выполняют достигнутые договоренности.

Обновленное соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ действует с мая этого года. Первый этап сделки, когда страны альянса снижали добычу на 9,7 млн б/с завершился в августе. С сентября и до конца этого года под сокращение подпадает уже 7,7 млн б/с. А с 1 января ограничения должны составить уже 5,8 млн б/с. Соглашение действует до апреля 2022 года, его условия могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман, выступая на открытии нефтегазовой конференции ADIPEC, в понедельник, говоря о планах ОПЕК+ на 2021 год сообщил, что ОПЕК+ может скорректировать параметры сделки при необходимости и эта корректировка может быть сильнее, чем того ожидает рынок.