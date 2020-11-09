Хуснуллин: Минстрой под руководством Файзуллина сможет качественно решать стоящие задачи

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Минстрой России под руководством первого замминистра Ирека Файзуллина, чья кандидатура предложена на пост руководителя министерства, сможет быстро и качественно решать стоящие перед ведомством задачи, сообщил в понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Что касается Ирека Энваровича Файзуллина, кандидатура которого внесена в Госдуму на должность министра строительства и ЖКХ, могу сказать, что это большой профессионал с огромным опытом работы как на региональном, так и на федеральном уровне. Уверен, что под его руководством Минстрой сможет быстро и качественно решать все стоящие перед ведомством задачи", - цитирует Хуснуллина его пресс-служба.

Занимавший ранее пост глав Минстроя Владимир Якушев в понедельник был назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе.

Для назначения на пост руководителя Министерства строительства и ЖКХ России премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Государственную думу кандидатуру первого замглавы Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

Ирек Файзуллин родился в 1962 году в Казани. С 2010 по 2020 год занимал должность министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. В январе 2020 года был назначен первым замглавы Минстроя России, курировал проекты по госуслугам в строительстве, разрешительной деятельности, а также вопросы ценообразования и градостроительного зонирования. Также в 2020 году занял должность заместителя председателя президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.