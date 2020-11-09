Доходы нефтяников в России от экспорта дизеля в сентябре выросли на 39,4%

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Доходы от экспорта нефтепродуктов из России в сентябре 2020 года выросли на 36,5% по сравнению с августом и составили $3,342 млрд. При этом доходы российских нефтяников от поставок дизеля за рубеж увеличились на 39,4% - до $1,352 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Доходы РФ от экспорта бензина выросли в сентябре на 1,2% - до $111,1 млн.

Общий объем экспорта нефтепродуктов в сентябре вырос на 29% по сравнению с августом и составил 10,96 млн тонн.

За девять месяцев 2020 года доходы РФ от экспорта нефтепродуктов сократились на 30,5% в годовом выражении, до $34,7 млрд. Доходы от экспорта бензина снизились на 3,3% и составили $1,833 млрд, дизельного топлива - упали на 28,4%, до $15,4 млрд. Общий объем экспорта нефтепродуктов из РФ за этот период увеличился на 1,9% - до 106,9 млн тонн.

Экспорт нефти

Доходы от экспорта нефти из России за январь - сентябрь 2020 года снизились на 40,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $54,6 млрд.

Физический объем экспорта российской нефти в сентябре вырос на 12% к августу - до 18,4 млн тонн. В стоимостном выражении объем поставок вырос на 9,1% и составил $5,34 млрд.

За январь - сентябрь физический объем экспорта нефти из РФ сократился на 10% - до 179,7 млн тонн.