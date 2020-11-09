Доходы от экспорта электроэнергии из России за девять месяцев упали вдвое

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Доходы от экспорта электроэнергии из России в январе - сентябре 2020 года упали на 52,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили $314 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический объем экспорта электроэнергии составил 7,782 млрд кВт*ч, что на 45,8% меньше, чем в январе - сентябре 2019 года.

При этом в сентябре текущего года экспорт электроэнергии по сравнению с августом вырос в 3,6 раза, до 1,517 млрд кВт*ч. Доходы от экспорта за отчетный месяц выросли почти в 3,3 раза, составив $61,9 млн.