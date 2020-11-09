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Россия в январе - сентябре снизила экспорт водки на 7,3%

Показатель достиг значения в $99,6 млн

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Объем экспорта водки из РФ в январе - сентябре 2020 года в денежном выражении снизился на 7,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $99,6 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 1 млрд 524 млн 577,6 тыс. декалитров, что на 0,6% меньше, чем годом ранее.

В сентябре, по данным ФТС, объем экспорта водки из РФ в денежном выражении вырос на 0,4% по сравнению с показателем за август и составил $12 млн. Поставки водки в натуральном выражении за отчетный период составили 214,35 млн декалитров, что на 6,6% больше, чем за предыдущий месяц.

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