Профицит внешнеторгового баланса России за 9 месяцев снизился на 42,6%

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли РФ по итогам января - сентября 2020 года составило $76,8 млрд, что на 42,6% (или на $57 млрд) меньше показателя за аналогичный период предыдущего года, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт товаров за 9 месяцев 2020 года сократился на 22,5%, до $242,2 млрд по сравнению с таким же периодом прошлого года. Объем импорта уменьшился на 7,4%, до $165,5 млрд. Внешнеторговый оборот РФ снизился на 17% и составил $407,7 млрд.

Основой российского экспорта в январе - сентябре 2020 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 51,8% (за 9 месяцев 2019 года - 63,5%). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 46,8% (годом ранее 45,8%).

Основными торговыми партнерами России среди стран дальнего зарубежья в январе - сентябре 2020 года были: Китай, товарооборот с которым составил $74,4 млрд (-6,9% в годовом выражении), Германия - $29,2 млрд (-24,2%), Нидерланды - $21 млрд (-43,5%), США - $17,7 млрд (-8,5%), Турция - $14,9 млрд (-23,9%), Италия - $14,2 млрд (-22,5%), Республика Корея - $13,7 млрд (-27,4%), Япония - $12 млрд (-22,3%), Польша - $10,1 млрд (-19,6%), а также Соединенное Королевство - $18,3 млрд (+70,2%).