Чекунков: планирование вокруг СМП должно стать приоритетным при развитии Арктики

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост главы Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что одним из основных аспектов при развитии Арктической зоны РФ должно стать планирование вокруг Севморпути.

"Приоритеты в развитии Арктики <...> - это госплан. <...> Необходимо планирование, развитие Арктики необходимо просчитывать. <...> Еще один аспект - геостратегический. Планирование необходимо делать вокруг концепта - СПМ", - сказал Чекунков в понедельник на заседании комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Он также рассказал про созданный Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) и экономфаком МГУ цифровой госплан. Речь идет о программе, которая до 2035 года считает "всю взаимосвязь экономических процессов, транспортных, инфраструктурных, социальных от Мурманска до Петропавловска-Камчатского".