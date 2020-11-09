Савельев: максимум усилий Минтранса должно быть сфокусировано на транспортной стратегии

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Максимум усилий Минтранса РФ должно быть сфокусировано на реализации целей транспортной стратегии, заявил кандидат на пост министра транспорта Виталий Савельев на заседании профильного комитета Госдумы.

"Сейчас существует [транспортная] стратегия до 30 года и в разработке находится стратегия до 2035 г., - сказал он. - Сейчас мне более-менее понятно, куда бы я хотел приложить максимум усилий. Это не просто утверждение этой стратегии, а именно имплементация - доведение до результата и до реализации. Количество дорог, которые должны быть в стране, особенно федеральных дорог - их до 35 года должно быть увеличено примерно вдвое. Денежные средства, которые заложены в бюджет - они огромные".

Лоукостеры

Количество лоукостеров в России должно быть больше, заявил кандидат на пост министра транспорта РФ Виталий Савельев.

"Таких лоукостеров [как авиакомпания "Победа"] должно быть больше в нашей стране. Сейчас мировой тренд показывает, что вся авиация именно развивается в части низкобюджетных перевозчиков", - сказал он.