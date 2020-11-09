Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Александра Новака на посту вице-премьера

МОСКВА, 9 ноября /ТАСС/. Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента утвердить кандидатуру Александра Новака на посту вице-премьера. Планируется, что Госдума рассмотрит этот вопрос на заседании 10 ноября.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго России, для назначения на пост вице-премьера РФ. В качестве преемника Новака премьер предложил кандидатуру гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова.

Александр Новак родился в 1971 году в Донецкой области Украинской ССР, с 1988 года по 2002 год работал в Норильске, а в 2002-2008 годы - в администрации Красноярского края, в том числе в должности первого заместителя губернатора. В 2008 году назначен заместителем министра финансов России, а 21 мая 2012 года - министром энергетики.

Порядок утверждения

Согласно новому закону о правительстве РФ, премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуру федерального министра (за исключением министров силового блока, глав МЧС и МИД) не позднее недельного срока со дня появления вакантной должности. Нижняя палата затем в течение недели принимает решение об утверждении или отклонении представленной кандидатуры.

В случае положительного решения кандидат будет назначен президентом РФ на должность федерального министра, при этом глава государства не сможет отказать в назначении министра, кандидатура которого утверждена Госдумой. Если же депутаты отклонят кандидатуру, то премьер-министр сможет либо представить нового кандидата, либо предложить первую кандидатуру повторно.

После трехкратного отклонения Госдумой представленных кандидатур у президента появится право назначить федерального министра из числа тех, кого ему предложит премьер-министр, в таком случае их утверждение нижней палатой уже не потребуется.

Соответствующие положения пока не закреплены в регламенте Госдумы.