Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Николая Шульгинова на посту министра энергетики

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента утвердить кандидатуру Николая Шульгинова на должность министра энергетики России. Планируется, что Госдума рассмотрит кандидатуру Шульгинова на заседании 10 ноября.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова на должность министра энергетики РФ.

Александр Новак, ранее возглавлявший Минэнерго России, покидает свой пост - в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму его кандидатуру для назначения на пост вице-премьера РФ.

Порядок утверждения

Согласно новому закону о правительстве РФ, премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуру федерального министра (за исключением министров силового блока, глав МЧС и МИД) не позднее недельного срока со дня появления вакантной должности. Нижняя палата затем в течение недели принимает решение об утверждении или отклонении представленной кандидатуры.

В случае положительного решения кандидат будет назначен президентом РФ на должность федерального министра, при этом глава государства не сможет отказать в назначении министра, кандидатура которого утверждена Госдумой. Если же депутаты отклонят кандидатуру, то премьер-министр сможет либо представить нового кандидата, либо предложить первую кандидатуру повторно.

После трехкратного отклонения Госдумой представленных кандидатур у президента появится право назначить федерального министра из числа тех, кого ему предложит премьер-министр, в таком случае их утверждение нижней палатой уже не потребуется.

Соответствующие положения пока не закреплены в регламенте Госдумы.