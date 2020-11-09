Кандидат на пост главы Минприроды считает важным стимулировать геологоразведку в регионах

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост главы Минприроды Александр Козлов считает, что министерство должно стимулировать поиск полезных ископаемых в регионах для того, чтобы в будущем за счет добычи развивать экономику субъектов РФ. Таким мнением он поделился в ходе заседания комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

"У нас на Дальнем Востоке, буду на этот пример опираться, пока не могу оперировать всей страной, были пару регионов, которым в действительности что-нибудь там найти полезное - и это будет решение жизнедеятельности целого региона. При распределении денег на ГРР (геологоразведочные работы - прим. ТАСС) нужно посмотреть регионы, которые сегодня приходят "с протянутой рукой" на межбюджетные трансферты. Надо сегодня заложить так, чтобы постараться найти у них полезные ископаемые, на предмет того, чтобы спустя время эти ископаемые ввести в оборот и подтянуть их экономику, это важно при планировании ГРР", - сказал он.

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям на заседании одобрил кандидатуру Александра Козлова на пост главы Минприроды РФ.