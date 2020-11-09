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Чекунков: расширение механизма Свободного порта Владивосток должно проходить по кластерам

При расширении механизма СПВ на весь Дальний Восток выпадет налоговый доход, отметил при этом кандидат на пост главы Минвостокразвития

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Расширение механизма Свободного порта Владивосток (СПВ) необходимо, однако происходить это должно по кластерам. Об этом в понедельник сообщил кандидат на пост главы Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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"Согласен, что СПВ должен расти, мы применяем сейчас в Арктической зоне этот подход, но пока администрирование вот такое, мы технологии будем заряжать, расти, я думаю, такими кластерами, кластерное развитие строя, но то, что он должен расширяться - абсолютно согласен", - сказал он на заседании комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

При этом Чекунков отметил, что при расширении механизма СПВ на весь Дальний Восток выпадет налоговый доход, на что указывает Министерство финансов РФ. "Естественно, первый инстинкт - это давайте сделаем одной большой преференциальной территорией, но тогда теряется сам смысл, и тут, конечно, даже нечего возразить Минфину, что тогда вообще никакого налогового дохода невозможно. И правильно вы сказали, хирургически, ведь администрирование режимов преференциальных - ТОР (территории опережающего развития - прим. ТАСС), СПВ, Арктической зоны, оно все-таки, не хочу сказать ручное, но оно прикладное. <...> У нас таких [инвесторов] уже 2,6 тыс., если распространить - их станет 20 тыс.", - отметил кандидат на пост руководителя министерства.

Свободный порт Владивосток - экономическая зона с облегченными налоговым и таможенным режимами. Режим Свободного порта Владивосток распространен на отдельные территории пяти регионов - Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Сахалинской области, Чукотского автономного округа. Его резиденты пользуются особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования.

В опубликованной в конце сентября национальной программе развития Дальнего Востока указано предложение распространить механизм СПВ на все территории макрорегиона. Согласно документу, это необходимо "для достижения лучших условий инвестирования на Дальнем Востоке".

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