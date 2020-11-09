Мантуров считает необоснованными фронтальные запреты и ограничения работы ретейла

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призывает власти регионов избегать закрытий предприятий ретейла при соблюдении норм Роспотребназдора. Об этом министр заявил на "Неделе ретейла-2020".

"Нужно строго воздерживаться от фронтальных запретов и ограничений. Если весной это было обосновано, потому что антиковидная работа только начиналась, то сейчас есть способы снизить риски, не прибегая к крайним мерам", - сказал он.

Мантуров отметил, что при оценке работы общепита и магазинов следует руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора. "Исполняешь их - работаешь, нет - пеняй на себя. Именно это должно стать единственно правильным подходом к регулированию деятельности ретейла в новых реалиях", - указал министр.

Он добавил, что Минпромторг будет продолжать поддержку малого и среднего бизнеса и развитие всех форматов торговли, в том числе ярмарок и рынков. "Ярмарки, рынки и автолавки должны стать новой нормой для больших и малых городов. Чтобы создать для этого комфортные условия, мы продолжаем работу с законодателями и главами регионов, и будем добиваться максимально либеральных режимов для малого и среднего торгового бизнеса, готового развиваться строго в правовом поле", - сказал Мантуров, призвав власти регионов поддерживать предпринимателей.

Министр напомнил, что около 50% российского ВВП обеспечивается расходами населения на потребительском рынке, а почти четверть занятости обеспечивают предприятия торговли и потребительских услуг.

Он отметил, что за 9 месяцев оборот розничной торговли в РФ снизился на 4,8%. Весной многие эксперты прогнозировали падение этого показателя до 10%, напомнил глава Минпромторга.

Сдерживание цен

Предприятия росcийского ретейла не будут и не должны искусственно сдерживать цены, считает Мантуров.

"Мы понимаем, что издержки бизнеса растут вследствие снижения курса рубля, дополнительных затрат на актиковидные меры, более надежную логистику и прочее. В этих условиях торговля не должна, да и не сможет искусственно сдерживать цены", - сказал он.

Вместе с тем, по словам министра, компании должны быть готовы к проверкам антимонопольных органов. "Но нужно быть готовыми и с пониманием относиться, что ФАС всегда проверит обоснованность роста [цен]", - отметил он.

Мантуров также добавил, что компаниям следует искать и задействовать резервы для сокращения издержек, в частности, он предложил участникам форума, среди которых представители крупнейших ретейл-компаний, обсудить возможности ограничения предельной планки эквайринговых комиссий в банках. "Это больной вопрос, и нам очень важна объективная, консолидированная позиция бизнеса, чтобы вести предметный диалог на эту тему с финансовым сектором", - сказал он.

Закрытие ресторанов

До 20% кафе и ресторанов в РФ закрылись после введения ограничений, связанных с пандемией. Такую оценку экспертов привел глава Минпромторга.

"Общепит и сектор бытовых услуг падали еще глубже, и подняться смогли далеко не все. В частности, по экспертным оценкам, до 20% кафе и ресторанов не пережили ограничений и закрылись", - сказал он.

Министр отметил, что в непродовольственном ретейле в связи с весенним карантином оборот в апреле просел на 40%, в мае - на 30%, а для продуктовых сетей испытанием стал ажиотажный спрос на продукты первой необходимости. При этом ретейлеры не заработали на таком спросе из-за роста издержек, подчеркнул министр. "И в апреле, и в мае в этом секторе оборот падал на 10%, ценники практически не менялись, а логистические издержки возрастали. Особо в таких условиях заработать сложно", - сказал он. На пике продажи бакалеи в РФ увеличились в 3,5 раза, мяса и консервов в 2,5 раза. "Сегодня, кстати, то же самое происходит с лекарствами. Но товаропроводящая сеть выдержала это испытание", - добавил Мантуров.

При этом интернет-торговля с марта выросла в два-три раза по сравнению с показателями предыдущего года, сказал он. "Это не дополнительный спрос, а его просто смещение под воздействием эпидемиологической обстановки. Онлайн и супермаркеты попросту оттянули покупателей от малой офлайн-розницы, в итоге одни получили бенефиты, а другие встали на грань выживания", - пояснил министр. По его словам, это доказывает необходимость концентрации на сбалансированном развитии всех возможных форматов торговли. "Товаропроводящая сеть должна равномерно охватывать всех - от гипермаркетов, магазинов шаговой доступности, киосков и точек продаж готовой еды, до ресторанов, гостиниц и заправок", - сказал Мантуров.