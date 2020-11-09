Путин подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Республикой Сербия. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Соглашение, которое было подписано в Москве 25 октября 2019 года, формирует основные правила торговли между государствами - членами Евразийского экономического союза и Сербией, соответствующие нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Стороны обязуются либерализовать взаимную торговлю в соответствии с положениями соглашения и правилами ВТО с целью установления режима свободной торговли между ЕАЭС и его членами с одной стороны и Республикой Сербия с другой стороны.

Договоренность о тарифной либерализации заключается в том, что государства - члены ЕАЭС предоставляют сербским товарам единый режим доступа на рынок. Изъятия из режима свободной торговли при импорте в ЕАЭС предусмотрены для мяса, субпродуктов домашней птицы, ряда видов плавленых сыров, сахара, игристых вин, этилового спирта, спиртовых настоек, ликеров, сигар, отдельных видов техники.

В документе зафиксировано общее понимание о недопустимости применения нерыночных методик при расчете стоимости в рамках антидемпинговых расследований. Это положение призвано защитить РФ от применения Сербией не соответствующих требованиям ВТО методик.

Стороны обязуются сотрудничать и обмениваться информацией по стандартам, техническим регламентам, метрологии, надзору за рынком и процедурам оценки соответствия, включая аккредитацию, испытания и сертификацию, с целью улучшения взаимопонимания соответствующих систем и предотвращения возникновения любых технических барьеров в торговле между ними.

Предусматривается внедрение электронной системы предоставления сертификатов о происхождении товаров при таможенном декларировании, административное сотрудничество между компетентными ведомствами сторон и механизм двусторонних защитных мер, который позволяет оперативно реагировать на изменения на рынке вследствие либерализации торговли.