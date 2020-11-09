Путин подписал закон о ратификации соглашения о размещении в РФ регионального центра НБР

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительством РФ и Новым банком развития (НБР), в рамках которого планируется разместить на территории России Евразийский региональный центр НБР. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Бразилиа 13 ноября 2019 года. Евразийский региональный центр НБР планируется открыть в Москве. Банк при этом с согласия правительства РФ сможет открывать представительства в российских регионах.

Новому банку развития и его сотрудникам предоставляется ряд привилегий и иммунитетов с целью достижения им целей деятельности и выполнения возложенных на него функций. В частности, имущество банка, его активы, доходы, переводы, а также операции и сделки, осуществляемые в соответствии с соглашением, пользуются иммунитетом от любого налогообложения. Имущество и архивы банка обладают иммунитетами от обыска, реквизиции, конфискации. Все управляющие, директора, их заместители, должностные лица и сотрудники банка будут иметь иммунитет от правового преследования, иммиграционных и налоговых ограничений.

Против банка "не может быть возбуждено никаких судебных разбирательств ни правительством, ни каким-либо государственным органом или институтом, ни каким-либо юридическим или физическим лицом", прямо или косвенно действующим от имени кабмина. Соглашением при этом закреплено право правительства "прибегнуть к специальным процедурам урегулирования разногласий между банком и Российской Федерацией в соответствии с порядком, предусмотренным регламентом, положениями банка", данным соглашением или другими заключенными с банком договорами.

Согласно документу, Евразийский региональный центр банка в РФ не подлежит государственной регистрации на территории Российской Федерации, деятельность банка не требует специального разрешения (лицензии) и не подлежит регулированию уполномоченными органами госвласти или Центральным банком РФ. Банк освобождается от финансового контроля, правил или мораториев любого вида. "Любые споры и разногласия между сторонами относительно толкования или применения настоящего соглашения разрешаются путем переговоров и консультаций между ними", - говорится в тексте.

Соглашением предусмотрено, что законодательство РФ об обязательном социальном (пенсионном) страховании не распространяется на персонал Евразийского регионального центра, ему не предоставляются государственное страховое обеспечение и социальные выплаты, предусмотренные законодательством РФ.