В Удмуртии в качестве самозанятых зарегистрировались более 6,5 тыс. человек

ИЖЕВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. человек в Удмуртии зарегистрировались самозанятыми с начала действия нового налогового режима - с 1 июля, сообщил в понедельник на своей странице в социальное сети "ВКонтакте" глава региона Александр Бречалов.

Ранее он сообщал ТАСС, что в первый год действия специального налогового режима власти рассчитывают на появление до 5 тыс. самозанятых, что даст 60 млн рублей дополнительных отчислений в бюджет.

"В Удмуртской Республике зарегистрировано 6 526 самозанятых, все они смогут воспользоваться новыми мерами поддержки", - написал Бречалов.

По его словам, в октябре правительство РФ расширило меры поддержки, предоставив самозанятым доступ к услугам центров "Мой бизнес". Так, благодаря сервису, за прошедший месяц более 30 человек получили консультации по налогообложению и бухучету, маркетингу, продвижению, бизнес-планированию и решению юридических вопросов.

Налог на самозанятых действует с января 2019 года, изначально эксперимент был запущен в четырех пилотных регионах России: в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Весной 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 июля специальный налоговый режим будет распространяться на всю страну. 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, дающий регионам право самостоятельно вводить на своих территориях соответствующий режим.