Bloomberg: ЕС намерен получить доступ к зашифрованным сообщениям для борьбы с терроризмом

БРЮССЕЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) планирует обязать социальные сети и мессенджеры раскрывать шифрование сообщений в целях борьбы с исламским терроризмом. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на поступивший в его распоряжение проект документа, подготовленный в преддверии встречи министров внутренних дел ЕС.

Недавние нападения во Франции и Австрии, как пишет Bloomberg, вернули терроризм на первое место в политической повестке дня Евросоюза. "Мы должны защитить людей в Европе от исламизма", - говорится в проекте документа. При этом указывается, что одной из рассматриваемых мер является предоставление правительствам возможности доступа к зашифрованным сообщениям, которыми обмениваются в различных мессенджерах и социальных сетях. "Доступ к цифровым данным становится все более важным - будь то данные подключения или, в некоторых случаях, содержимое информации", - подчеркивается в проекте заявления.

Вместе с тем отмечается, что "социальные сети и другие провайдеры хостинговых услуг несут ответственность за то, чтобы их сервисы не использовались для незаконной деятельности или для пропаганды преступности, терроризма или ненависти". Таким образом, необходимо создать инструмент для "удаления материалов террористического характера менее чем через час после сообщения о них", говорится в проекте документа.

Отдельная резолюция, обсуждаемая ЕС, направлена на поиск "технических решений для получения доступа к зашифрованным данным", чтобы "позволить властям реализовывать свои надзорные функции". Согласно проекту документа, указывает Bloomberg, в этом месяце, как ожидается, государства - члены Евросоюза должны принять резолюцию о "безопасности посредством шифрования и безопасности, несмотря на шифрование".

Вместе с тем, как отмечает агентство, предложение ЕС по более жесткому надзору за технологическими компаниями, в том числе в областях, связанных с пресечением террористической пропаганды, ожидается уже в декабре. Кроме того, Европейская комиссия готовится пересмотреть существующие правила в целях возложения на платформы большей ответственности за распространение агрессивных ненавистнических высказываний, пропаганды террора и другого незаконного контента на их сайтах.