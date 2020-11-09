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Пандемия COVID-19
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BioNTech и Pfizer хотят зарегистрировать вакцину от коронавируса уже в ноябре

По данным BioNTech, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки
Здание BioNTech EPA-EFE/RONALD WITTEK
Описание
Здание BioNTech
© EPA-EFE/RONALD WITTEK

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Германская фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer хотят уже в ноябре подать в США запрос на регистрацию вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в понедельник фирма из Майнца.

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BioNTech опубликовала промежуточные результаты испытаний нового препарата. По ее данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. 

Обе компании планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на следующей неделе.

В ФРГ наиболее эффективные разработки препарата помимо BioNTech ведут фирмы CureVac и IDT Biologika. Германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) ранее сообщил, что ожидает первой регистрации вакцины от коронавируса в конце 2020 - начале 2021 года.

По данным ВОЗ, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".

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