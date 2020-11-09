"Почта России" может продлить программу по повышению зарплат сотрудников

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. "Почта России" может продлить проект по повышению зарплат своим сотрудникам в 2021 года. Об этом журналистам сказал гендиректор компании Максим Акимов в кулуарах "Недели российского ретейла".

"Мы оцениваем сейчас свои возможности, у нас большое желание внутреннее его продлевать точно", - сказал он.

Однако, отметил Акимов, это частично будет зависеть от финансовых показателей. "Много будет зависеть от наших финансовых возможностей, от рынка <...>. Это одна из задач, которую мы декларируем в стратегии - чтобы зарплата росла быстрее, чем по стране", - сказал он, отвечая на вопрос о продлении проекта по повышению зарплат своим сотрудникам в следующем году.

Также он сообщил, что "Почта России" до конца года должна представить обновленную стратегию развития компании. Сейчас обсуждаются основные положения стратегии, добавил гендиректор компании.

"Почта России" с 1 мая 2019 года запустила полуторагодичную программу по повышению зарплат более 210 тыс. сотрудников (почтальонов, операторов почтовой связи, начальников отделений и их заместителей) на 20%, для чего в фонд оплаты труда инвестировано 11,5 млрд руб. Программа поэтапная и завершится в ноябре 2020 года.