Комиссия Мосгордумы поддержала продление льгот для социально значимых предприятий столицы

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Члены комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержали законопроект, который продлевает действие ряда налоговых льгот для социально значимых предприятий, и рекомендовали столичному парламенту принять проект закона в первом чтении и при отсутствии поправок в целом. Об этом сообщила в понедельник на заседании комиссии ее председатель Людмила Гусева.

"С учетом изложенного комиссия по экономической и социальной политике рекомендует Московской городской думе принять законопроект в первом чтении и при отсутствии поправок в целом. Других предложений не поступало, поэтому мы будем голосовать. <…> Проголосовали за - девять, против - ноль, воздержались двое", - сказала Гусева.

О льготах

Заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Леонид Кострома в ходе заседания комиссии сообщил, что законопроектом "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения" предлагается распространить порядок налогообложения по налогу на имущество организаций (юридических лиц) от кадастровой стоимости на такие объекты, как жилые строения, гаражи и машиноместа, объекты незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

"Другие поправки к налогу на имущество касаются продления льгот, которые заканчивают свое действие в 2021 году. Первые из таких льгот предусматривают освобождение от налога для объектов, используемых для осуществления перевозок на малом кольце Московской железной дороги - на Московском центральном кольце. Данная льгота была введена в 2016 году с целью поддержать развитие перевозок и установить тарифы на проезд по МЦК на приемлемом уровне. Отмена этой льготы привела бы к дополнительному налогу на объекты МЦК и увеличению тарифов на проезд. Чтобы этого не произошло, льготу предлагается продлить еще на пять лет - до конца 2025 года", - добавил Кострома.

Он отметил, что до 31 декабря 2025 года предлагается продлить действие льготы по налогу на имущество для океанариумов. Она позволит снизить в четыре раза налог на имущество в отношении площадей зданий океанариумов, не сданных в аренду. Также предлагается льготу по торговому сбору для ярмарок распространить на межрегиональные ярмарки.

Замруководителя департамента заявил, что законопроектом предлагается отменить с 1 января 2021 года льготу по земельному налогу, установленную для автономных, бюджетных и казенных учреждений Москвы. "Это очередная мера последовательной политики правительства Москвы, направленная на постепенную отмену налоговых льгот для госучреждений и органов власти", - уточнил Кострома. Также предлагается отменить льготы по торговому сбору для вендинговой торговли.

Кроме этого, проектом предлагается установить стоимость патента на право занятия трудовой деятельностью для иностранных граждан на 2021 год в размере 5 341 рубля в месяц, что позволит сохранить его стоимость на уровне 2020 года.

"Законопроектом предлагается еще на пять лет (до 1 января 2026 года) продлить действие льгот по торговому сбору, установленных в отношении торговли в кинотеатрах, театрах, музеях, планетариях, цирках, а также торговли, осуществляемой через объекты нестационарной торговой сети со специализацией "Печать", и в отношении торговли, осуществляемой в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним земельных участках", - подчеркнул Кострома. При этом уточняется применение льготы по торговому сбору для федеральной почтовой связи: действие льготы будет ограничено торговлей ассортиментом товаров сопутствующего характера - печатной продукцией, конвертами, канцелярскими товарами, сувенирами с фирменной символикой.