Файзуллин назвал рост жилищного строительства своей целью на должности главы Минстроя

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, чью кандидатуру на должность главы ведомства представил премьер-министр Михаил Мишустин, видит своей целью выполнение показателей нацпроектов и рост жилищного строительства более чем в полтора раза к 2030 году. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

В соответствии с новым порядком формирования правительства премьер-министр Михаил Мишустин представил Госдуме для утверждения кандидатуру Файзуллина на пост главы Минстроя. Бывший глава министерства Владимир Якушев переходит на пост полпреда президента РФ на Урале. Профильные комитеты Госдумы - по транспорту и строительству, а также по жилищной политике и ЖКХ - на совместном заседании в понедельник рекомендовали нижней палате утвердить министром строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

"В первую очередь, это выполнение национальных целей, поставленных президентом Российской Федерации. Одна из них - это улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно. Необходимо, в первую очередь, нарастить темпы жилищного строительства, к 2030 году ввод должен составить 120 млн кв. м в год. Это значит, что отрасль жилищного строительства должна вырасти более чем в полтора раза", - сказал Файзуллин, отвечая на вопрос, какие цели он ставит перед собой.

По его словам, всего до 2030 года планируется построить более 1 млрд кв. м жилья. Другими словами, каждый пятый метр в стране будет новым, а обеспеченность жильем должна составить в 2030 году порядка 33 кв. м на человека. Он отметил, что необходимо выстроить системную и штабную работу в каждом регионе.

"Мы должны стимулировать спрос на жилье и стимулировать само строительство. Необходимо снизить инвестиционно-строительный цикл не менее чем на один год, сократить сроки и обеспечить параллельное прохождение административных процедур. Мы должны усилить подготовку кадрового состава, работающего в отрасли. Обеспечить возможность применения инновационных технологий, материалов и методов строительства, основываясь на принципах эффективности, и многое другое", - добавил Файзуллин.

Необходимо мобилизовать все усилия для решения вопросов строительной отрасли, поддержка и развитие которой всегда дает мультипликативный эффект в развитии экономики, способствует обновлению городов и развитию территорий, считает Файзуллин.