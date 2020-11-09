Россияне более чем в полтора раза снизили траты на перелеты и поездки на поездах

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россияне в начале этого месяца, в период со 2 по 8 ноября, снизили траты на авиа и железнодорожные билеты на 57-58% в сравнении с аналогичным отрезком времени годом ранее. Об этом свидетельствуют данные "Сбериндекса", представленные пресс-службой "Сбера".

"Снижение потребительских расходов, которое проявилось в конце октября, не было выбросом или аномалией, сообщают аналитики "Сбериндекса" в своем новом исследовании. В период с 2 по 8 ноября существенного улучшения в ситуации с тратами россиян не произошло. Изменение составило -8,3% год к году после снижения на 10,8% год к году неделей ранее. За последние 4 недели спрос сократился на 6%, - отметили в пресс-службе. - Продолжает сокращаться спрос на все виды пассажирских перевозок. Расходы на авиа и железнодорожные билеты снижаются на 57-58% г/г, быстро падают траты на городской транспорт (-40,5% г/г), каршеринг и такси (-25,6% г/г)".

Также аналитики "Сбериндекса" отмечают сохраняющуюся тенденцию на снижение расходов в непродовольственных товарных категориях - сокращение на 3,4% год к году, тракты в секторе услуг падают на 28,1% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Вместе с тем расходы россиян на продовольственные продукты выросли год к году на 3,1%, сохраняется и высокий спрос на лекарства и медицинские товары (+28,4% г/г), следует из данных "Сбериндекса".