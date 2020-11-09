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Медведев: число правонарушений, связанных с освоением средств бюджета, выросло на 11%

Как сообщил зампред Совбеза, при этом количество экономических преступлений в целом в стране снизилось на 0,5%

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Количество правонарушений, связанных с освоением бюджетных средств, выросло в 2020 году более чем на 11%. Такие данные привел заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки.

"На 11 с лишним процентов увеличилось число незаконных действий, связанных с освоением бюджетных средств", - сказал он. По словам зампреда Совбеза, более половины таких деяний совершены в крупном и особо крупном размере.

Медведев добавил, что число мошенничеств за последние месяцы выросло на треть, при этом количество экономических преступлений в целом в стране снизилось на 0,5%.

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