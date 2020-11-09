Ректором бизнес-школы Сколково станет профессор из Канады Юрий Левин

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Профессор канадской Школы бизнеса Стивена Смита (Smith School of Business) Юрий Левин, специалист в области бизнес-аналитики и искусственного интеллекта, станет ректором Московской школы управления Сколково (бизнес-школы Сколково), сообщили в понедельник в пресс-службе МШУ Сколково.

"В этом году бизнес-школа Сколково совершила заметный технологический рывок и успешно адаптировалась к новым внешним условиям, вызванным пандемией, - приводит пресс-служба слова председателя совета директоров МШУ Александра Волошина. - У нас есть четкое видение ее дальнейшего развития, а Юрий Левин обладает самым передовым академическим опытом и экспертизой в образовании, которые придадут этому процессу дополнительный импульс. Профессор Левин сотрудничает с бизнес-школой Сколково более 10 лет. Теперь в роли ректора он возглавит нашу сильную команду менеджеров, чтобы обеспечить динамику и лидерство на новом этапе развития школы".

На протяжении года пост ректора школы оставался вакантным.

"За почти полтора десятилетия бизнес-школа Сколково создала прочный фундамент, став одним из самых заметных игроков на рынке бизнес-образования в России, - прокомментировал Левин. - Я благодарен совету директоров Сколково за доверие и жду возможности продолжить эту впечатляющую траекторию вместе с командой школы. Уверен, что Сколково будет одним из ведущих учебных заведений, которое готовит к успешной карьере в цифровом будущем".

Левин родился в 1976 году в Минске, окончил Белорусский госуниверситет, в 2001 году получил степень доктора наук в Ратгерском университете (США). Сейчас работает в Канаде в школе бизнеса при Университете Куинс, является исполнительным директором экосистемы аналитики и искусственного интеллекта, ведет курсы по стратегической бизнес-аналитике и ценообразованию на программах MBA, MMA и MMAI. В 2020 году экосистема бизнес-аналитики, созданная под руководством Левина, получила награду 2020 UPS George D. Smith Prize от международной ассоциации INFORMS. В 2016 году он был включен в число 40 лучших профессоров мира моложе 40 лет по версии Poets&Quants (проект бизнес-образования).