Шульгинов на посту главы Минэнерго намерен сохранить преемственность

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Николай Шульгинов ставит перед собой задачу в должности министра энергетики РФ сохранить преемственность и продолжить работу, начатую при Александре Новаке. Об этом он заявил в ходе заседания профильного комитета Госдумы.

"Моя задача - сохранить преемственность по все направлениям, которые проводило правительство Российской Федерации, а также Министерство энергетики", - сказал он.

По словам Шульгинова, деятельность министерства будет сосредоточена, в том числе, на вопросах модернизации сетевого комплекса, тепловой генерации, цифровизации. "На повестке стоит экологическая повестка, углеродная нейтральность и так далее. Есть проблемы, которые придется продолжать решать, они есть, правительство их не решило. Все вы знаете, как они решаются, прекрасно понимаете проблему перекрестного субсидирования в энергетике, совершенствования рынка, проблему, связанную с переходом генерации на розничный рынок, тарифообразование", - добавил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго, на пост вице-премьера. При этом глава "Русгидро" Шульгинов предлагается на должность министра энергетики России.