Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла до $43,48

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 10,22% - до $43,48 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:23 мск.

В то же время стоимость нефти марки WTI растет на 11,04% - до $41,63 за баррель.

К 16:46 мск нефть Brent немного замедлила рост и торговалась на уровне $42,83 за баррель (+8,57%). При этом цена нефти сорта WTI находилась на отметке $41,02 за баррель, что на 9,41% выше закрытия предыдущих торгов.

Одной из причин роста цен нефти могли стать данные о первых результатах испытания вакцины Pfizer. Согласно им, препарат показал 90% эффективности в борьбе с коронавирусом.