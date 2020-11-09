ЕС с 10 ноября введет против США импортные пошлины по делу Boeing

БРЮССЕЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Евросоюз с 10 ноября введет импортные пошлины в отношении США по делу Boeing. Об этом заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис по итогам заседания Совета ЕС по торговле. Он не назвал возможный объем американского экспорта, который может быть обложен пошлинами, однако ВТО в своем решении по делу Boeing разрешила ЕС ввести пошлины против США на $4 млрд.

"Наша стратегическая цель - развитие позитивной совместной торговой повестки в отношениях к США. К сожалению, ввиду отсутствия позитивных сигналов, со стороны ЕС позднее сегодня мы реализуем свое подтвержденное ВТО право по делу Boeing. Мы введем торговые меры в отношении США, мы намерены их опубликовать в Официальном журнале сегодня, и они вступят в силу с 10 ноября", - заявил он.

"Мы продолжаем призывать США отменить американские пошлины по делу Airbus, которые действуют уже в течение года. В этом случае мы отменим решение о наших тарифах", - подчеркнул Домбровскис.

Он отказался в деталях комментировать структуру новых торговых тарифов, подчеркнув, что они станут зеркальным ответом на американские пошлины по делу Airbus и будут нацелены "не только на продукцию американской авиапромышленности, но и на отдельные виды сельхозтоваров и продукции обрабатывающей промышленности".

Домбровскис также подчеркнул, что ЕС не хочет идти на эскалацию торговой войны с США "и лишь пользуется своим правом, полученным в рамках разбирательства в ВТО". "Мы остаемся в любой момент готовы к одновременной [с Вашингтоном] отмене тарифов, какая бы администрация США не приняла это решение", - сказал он.

Спор вокруг авиапроизводителей

Торговый конфликт Вашингтона и Брюсселя вокруг Boeing и Airbus продолжается с 2004 года. Обе стороны обвиняют друг друга нарушении норм ВТО и предоставлении своим самолетостроителям неразрешенных госдотаций.

В 2019 орган разрешения споров ВТО постановил о наличии нарушений норм организации в деле Airbus, что дало легальное право на введение компенсирующих пошлин со стороны США. Однако в 2020 году аналогичное решение было принято в пользу ЕС по делу Boeing. Администрация действующего президента США Дональда Трампа уже в 2019 году ввела таможенные тарифы в отношении ЕС по делу Airbus на общую сумму примерно в $7,5 млрд.