Площади под посадку фундука в Адыгее увеличат вдвое до конца года

МАЙКОП, 9 ноября. /ТАСС/. Площади под насаждениями фундука в рамках реализации пилотного для Адыгеи проекта по выращиванию ореховых садов в промышленных масштабах в этом году в регионе увеличатся вдвое - до 105 га. Об этом сообщила ТАСС в понедельник заместитель руководителя управления отраслевого развития администрации Майкопского района Нина Самойлова.

"С 2018 года в предгорье республики уже высадили 50 га фундука. В этом году площадь ореховых садов увеличится более чем в два раза - до 105 га, фундук будет высажен тремя хозяйствами", - сказала она.

Одно из хозяйств на площади 20 га высадит новый для региона сорт фундука "Трапезунд", саженцы закуплены в питомнике Республики Крым. По словам поставщиков, Адыгея стала первым на юге страны регионом, где в промышленных масштабах началась закладка неприхотливого в выращивании фундука "Трапезунд", плоды которого считаются одними из самых крупных в мире, вес одного - около трех грамм. Орех, который называют "кондитерским", имеет высокие вкусовые качества, уточнила Самойлова.

"Адыгея обладает подходящими для ореховодства условиями, отмечают специалисты. Все посадки мы рассчитывает произвести до 25 ноября, это оптимальные сроки для нашего региона", - отметила собеседница агентства, добавив, что для крестьянско-фермерских хозяйств, которые занимаются производством орехов, предусмотрена господдержка.

Адыгея - аграрно-промышленный регион, в котором порядка 62% дохода приходится на аграрный сектор.