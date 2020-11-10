"Консольные войны — архаизм!" Xbox о новом поколении игр, ценах и покупке Bethesda

В игровой индустрии меняется поколение игровых консолей. Продажи Xbox Series X/S от Microsoft стартовали 10 ноября по всему миру, в том числе и в России. Через несколько дней Sony запустит PlayStation 5 (в России в продаже с 19 ноября). Рынок видеоигр уже несколько лет как обошел индустрию кино и музыки. К тому же из-за пандемии коронавируса люди стали больше сидеть дома, что привело к небывалому росту игр на всех платформах: мобильных устройствах, консолях и ПК. ТАСС поговорил об эволюции видеоигр и консолей с руководителем направления игровых сервисов Xbox Беном Декером и главой "Xbox Россия" Ольгой Корнаковой.

О новой консоли...

Xbox выпускает флагманскую консоль Series X на российский рынок по цене 45 590 руб., в США объявленная цена — $499 (около 38 500 руб.). Такая разница обусловлена налогами и другими издержками, пояснили в Xbox. "Если вы упоминаете цену в Штатах, здесь тоже нужно принимать во внимание, что у них есть собственные налоги, которые накладываются на цену. У нас у всех есть свои локальные налоги: логистика, таможенное оформление и так далее. Цена на комплектующие тоже волатильная", — сказала Ольга Корнакова ТАСС.

... и предыдущих поколениях

При этом Xbox планирует продолжать поддерживать вышедшую в 2013 году Xbox One. "Все те же новые игры будут выходит еще несколько лет и на Xbox One — мы никого не бросим", — заявил Бен Декер. При этом производители игр имеют полную свободу выбора при разработке новых игр, на какие консоли их выпускать.

О покупке Bethesda Softworks

В сентябре этого года Microsoft объявила об одной из крупнейших сделок в истории игровой индустрии — покупке ZeniMax Media за $7,5 млрд. ZeniMax — материнская компания, владеющая студией Bethesda Softworks, в портфолио которой входят игры серии The Elder Scrolls, Fallout и другие. Таким образом, Bethesda Softworks может стать эксклюзивным разработчиком для Microsoft, и на другие консоли новые игры студии (Starfield и TES 6) могут не попасть.

"Мы договорились с ZeniMax о цене покупки. В настоящий момент ни Xbox, ни Microsoft не владеют компанией ZeniMax. Мы сейчас проходим стандартные для покупок такого масштаба проверки регуляторов, прорабатываем детали сделки, для того чтобы все было по закону и учитывало регламенты каждой из сторон", — пояснил Бен Декер. На вопрос, будут ли игры выходить эксклюзивно на Xbox, Декер добавил: "Нужно дождаться закрытия сделки. Мы будем принимать независимые решения по каждой отдельной игре. Но скажу так: наша цель — привлечь как можно большее количество игроков в сообщество Xbox, максимизировать аудиторию наших игр, и мы будем исходить из этой цели".

О будущем игр

Рынок консолей всегда был полем битвы двух крупнейших игроков: в 80-х это были ZX Spectrum и Commodore 64, в 90-х — Nintendo (известная в России как "Денди") против Sega, с 2000-х — Sony против Microsoft. Но теперь, когда видеоигры перестали быть развлечением преимущественно для детей, а средний возраст игроков перешагнул за 35 лет, тренды меняются.