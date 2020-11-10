"Консольные войны — архаизм!" Xbox о новом поколении игр, ценах и покупке Bethesda

В игровой индустрии меняется поколение игровых консолей. Продажи Xbox Series X/S от Microsoft стартовали 10 ноября по всему миру, в том числе и в России. Через несколько дней Sony запустит PlayStation 5 (в России в продаже с 19 ноября). Рынок видеоигр уже несколько лет как обошел индустрию кино и музыки. К тому же из-за пандемии коронавируса люди стали больше сидеть дома, что привело к небывалому росту игр на всех платформах: мобильных устройствах, консолях и ПК. ТАСС поговорил об эволюции видеоигр и консолей с руководителем направления игровых сервисов Xbox Беном Декером и главой "Xbox Россия" Ольгой Корнаковой.
О новой консоли...
Xbox выпускает флагманскую консоль Series X на российский рынок по цене 45 590 руб., в США объявленная цена — $499 (около 38 500 руб.). Такая разница обусловлена налогами и другими издержками, пояснили в Xbox. "Если вы упоминаете цену в Штатах, здесь тоже нужно принимать во внимание, что у них есть собственные налоги, которые накладываются на цену. У нас у всех есть свои локальные налоги: логистика, таможенное оформление и так далее. Цена на комплектующие тоже волатильная", — сказала Ольга Корнакова ТАСС.
... и предыдущих поколениях
При этом Xbox планирует продолжать поддерживать вышедшую в 2013 году Xbox One. "Все те же новые игры будут выходит еще несколько лет и на Xbox One — мы никого не бросим", — заявил Бен Декер. При этом производители игр имеют полную свободу выбора при разработке новых игр, на какие консоли их выпускать.
О покупке Bethesda Softworks
В сентябре этого года Microsoft объявила об одной из крупнейших сделок в истории игровой индустрии — покупке ZeniMax Media за $7,5 млрд. ZeniMax — материнская компания, владеющая студией Bethesda Softworks, в портфолио которой входят игры серии The Elder Scrolls, Fallout и другие. Таким образом, Bethesda Softworks может стать эксклюзивным разработчиком для Microsoft, и на другие консоли новые игры студии (Starfield и TES 6) могут не попасть.
"Мы договорились с ZeniMax о цене покупки. В настоящий момент ни Xbox, ни Microsoft не владеют компанией ZeniMax. Мы сейчас проходим стандартные для покупок такого масштаба проверки регуляторов, прорабатываем детали сделки, для того чтобы все было по закону и учитывало регламенты каждой из сторон", — пояснил Бен Декер. На вопрос, будут ли игры выходить эксклюзивно на Xbox, Декер добавил: "Нужно дождаться закрытия сделки. Мы будем принимать независимые решения по каждой отдельной игре. Но скажу так: наша цель — привлечь как можно большее количество игроков в сообщество Xbox, максимизировать аудиторию наших игр, и мы будем исходить из этой цели".
О будущем игр
Рынок консолей всегда был полем битвы двух крупнейших игроков: в 80-х это были ZX Spectrum и Commodore 64, в 90-х — Nintendo (известная в России как "Денди") против Sega, с 2000-х — Sony против Microsoft. Но теперь, когда видеоигры перестали быть развлечением преимущественно для детей, а средний возраст игроков перешагнул за 35 лет, тренды меняются.
"В мире три миллиарда геймеров. Чтобы сделать заманчивое предложение трем миллиардам игроков, нужно дать им возможность играть так, как им самим хочется", — считает Бен Декер, добавляя, что многие игроки владеют сразу несколькими консолями и параллельно могут еще и играть в игры на ПК и мобильных устройствах. "Консольные войны — в прошлом, это архаизм, как мне кажется, мыслить такими понятиями в наше время уже неправильно. Ведь консольная война — это соревнование, кто больше продаст кусков пластмассы. В компании Xbox нет никого, кто бы мыслил таким образом".
Игры на консолях при этом продолжают дорожать — стоимость блокбастеров класса ААА при выходе на рынок вовсю приближается к 5000 руб. При этом Microsoft продолжит номинировать цены на игры на своей цифровой платформе в долларах США для нивелирования волатильности курса рубля. "В онлайн-сторе цены в долларах, у ретейлеров цены в рублях сохранятся", — подтвердила Ольга Корнакова.
С выходом новой консоли Xbox ожидает подъем своей модели подписки Game Pass, по которой игроки за ежемесячную плату получают доступ к сотням игр. "Каждая игра, попадающая в каталог Game Pass, показывает в среднем шестикратное увеличение своей аудитории, — говорит Бен Декер. — Так что выгода налицо, но это выбор — как для игроков, так и для разработчиков и издателей".
Дмитрий Медведенко