Муниципалитетам Мурманской области дополнительно выделили почти 1 млрд рублей дотаций

МУРМАНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Муниципалитеты Мурманской области получат дополнительно из областного бюджета 997,3 млн рублей на компенсацию снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и оплату труда работников муниципальных учреждений. Об этом сообщил в понедельник министр финансов региона Михаил Селезнев на оперативном совещании в областном правительстве.

"997,3 млн рублей составит сумма дополнительной финансовой поддержки муниципальных образований Мурманской области из регионального бюджета. Дотация рассчитана по итогам анализа исполнения местных бюджетов по состоянию на 1 октября 2020 года и оценки их ожидаемого исполнения за 2020 год. Дотации получат муниципальные образования, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 октября 2020 года оказались ниже фактических среднегодовых поступлений таких доходов за 9 месяцев 2019 года с учетом прогнозируемого темпа роста доходов 2020 года к 2019 году (104,7%), а также коэффициента доли первоочередных расходов местного бюджета", - сказал Селезнев.

Он подчеркнул, что при расчете дотаций учитывался высокий уровень долговой нагрузки муниципальных образований.

По словам Селезнева, всего, с учетом уже принятых правительством региона решений, в текущем году дополнительная финансовая поддержка муниципальных образований Мурманской области составит 1608,1 млн рублей, из которых 881,5 млн рублей - дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на снижение доходов, 726,6 млн рублей - на оплату труда работников муниципальных учреждений.