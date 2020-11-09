Комиссия Мосгордумы поддержала законопроект о продлении срока принятия бюджета Москвы

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала законопроект, предлагающий перенести с 1 декабря на 1 января 2021 года крайний срок принятия городского бюджета столичным парламентом. Об этом сообщила в понедельник на заседании комиссии ее председатель Людмила Гусева.

"По большинству голосов комиссия по экономической и социальной политике рекомендует Московской городской думе принять законопроект в первом чтении и при отсутствии поправок в целом", - сказала Гусева.

Член комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Елена Николаева в ходе заседания комиссии отметила, что в мае депутаты столичного парламента одобрили изменение сроков внесения бюджета на рассмотрение в Мосгордуму. При этом сроки и период рассмотрения проекта закона о бюджете города в Мосгордуме остались прежними, и действие соответствующей нормы закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве" не приостанавливалось, то есть депутаты должны рассмотреть проект бюджета в течение 60 дней, но не позднее 1 декабря текущего финансового года.

"Это означает, что у нас с вами на рассмотрение самого бюджета остается достаточно мало времени <...> Сам текст закона подготовлен абсолютно аналогично по конструкции проекту закона города Москвы, который мы с вами рассматривали в мае, "О приостановлении действия части 1 статьи 32 закона города Москвы № 39" в части срока и периода рассмотрения проекта закона о бюджете города до 1 января 2021 года. Таким образом, мы даем себе возможность более детально рассмотреть бюджет и соответствующим образом принять его осмыслено с рассмотрением поправок и всех остальных процедур", - добавила Николаева.

Ранее правительство столицы 3 ноября одобрило и внесло в Мосгордуму проект закона "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов". Доходы бюджета на следующий год превысят 2,64 трлн рублей, а 56% расходов направят на социальные нужды.